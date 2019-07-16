رياضة | معلول يكشف أبرز ما يميز لاسارتي ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول يكشف أبرز ما يميز لاسارتي ويوجه رسالة لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وقال معلول في تصريحات له :"لاسارتي مدرب رائع من الناحية الإنسانية كما أنه يتحدث مع اللاعبين في الناحية النفسية".

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وأضاف :"يتحدث دائما مع اللاعبين ويساعد في إخراجهم لأفضل ما لديهم، كما أنه قريب منهم".

وواصل "إن شاء الله مجهوده في التدريب نسعى لتطبيقه على أرضية الملعب".

وأتم :"رسالتي لجماهير الأهلي.. أحبهم كثيرا، ولديهم احترام خاص عندي، وأتمنى أن يتواجدوا خلف النادي وإن شاء الله نحقق كل الألقاب ويظلوا خلف النادي لأنهم هم السند الحقيقي للنادي".