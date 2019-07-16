رياضة | رياض محرز: أشكر مصر على حسن التنظيم.. وهدفي الفوز بكل البطولات

أشاد نجم هجوم المنتخب الجزائري رياض محرز بما تقدمه مصر من جهود في إطار استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقال محرز في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019: : أشكر مصر على حسن التنظيم, الأجواء رائعة والتنظيم والملاعب على أعلى مستوى".

وشدد محرز على رغبة أعضاء الفريق بالكامل في إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب مضيفا: "دعنا لا نخدع أنفسنا, لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل, بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة, بعد تخطي عقبة نيجيريا والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب".

وحول تواجده في مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا وتأثير ذلك على طريقة لعبه قال رياض: "بالطبع جوارديولا مدرب رائع, هو مدرب على أعلى مستوى, يهتم دائما بكل التفاصيل وجميع اللاعبين يستفيدون منه ويتحسنون كثيرا معه".

واختتم نجم سيتي تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم موسم جديد مميز مع السماوي والمنافسة على كافة البطولات والفوز بكل شيء مع الفريق.