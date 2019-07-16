رياضة | رياض محرز: أشكر مصر على حسن التنظيم.. وهدفي الفوز بكل البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض محرز: أشكر مصر على حسن التنظيم.. وهدفي الفوز بكل البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد نجم هجوم المنتخب الجزائري رياض محرز بما تقدمه مصر من جهود في إطار استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.
وقال محرز في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019: : أشكر مصر على حسن التنظيم, الأجواء رائعة والتنظيم والملاعب على أعلى مستوى".
وشدد محرز على رغبة أعضاء الفريق بالكامل في إسعاد الشعب الجزائري وتحقيق اللقب مضيفا: "دعنا لا نخدع أنفسنا, لا أعرف ما ينتظرنا في المستقبل, بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة, بعد تخطي عقبة نيجيريا والوصول للمباراة النهائية نريد الفوز باللقب".
وحول تواجده في مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا وتأثير ذلك على طريقة لعبه قال رياض: "بالطبع جوارديولا مدرب رائع, هو مدرب على أعلى مستوى, يهتم دائما بكل التفاصيل وجميع اللاعبين يستفيدون منه ويتحسنون كثيرا معه".
واختتم نجم سيتي تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم موسم جديد مميز مع السماوي والمنافسة على كافة البطولات والفوز بكل شيء مع الفريق.