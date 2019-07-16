رياضة | معلول: تمنيت أن يكون نهائي إفريقيا عربي وكسبت حب وثقة جمهور الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول: تمنيت أن يكون نهائي إفريقيا عربي وكسبت حب وثقة جمهور الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أنه تمنى أن يكون نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر عربيا.
وأضاف في تصريحات له :"شاهدنا المنتخب التونسي فبعد تأهله ظهر اللاعبون وهم يقاتلون كنا قريبين من تحقيق الحلم في ظل تواجد لاعبين مميزين".
وواصل "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة أمام السنغال لكن في النهاية هذه هي كرة القدم وإن شاء الله المنتخب التونسي يكون متواجد في النهائيات في الفترة المقبلة".
وأوضح :"شرف لي مساندة جماهير الأهلي فهو جمهور كبير وهو فضل تواجد لاعبه في المنتخب لكن في النهاية هذه هي اختيارات الجهاز الفني، لكن المهم كسبت حب وثقة جمهور مثل جمهور النادي الأهلي، وأشكرهم على المساندة وأوعدهم أن أكون عند حسن الظن".
وواصل "تعلمنا من درس صن داونز في النسخة الماضية، وإن شاء الله اللقب يعود إلى النادي الأهلي".