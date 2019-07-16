رسميًا.. إيفرتون يضم لاعب مانشستر سيتي حتى 2022

أعلن إيفرتون الإنجليزي، الاثنين، عن تعاقده مع لاعب وسط مانشستر سيتي فابيان ديلف، بعقد لـ3 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2022، دون الكشف عن القيمة المادية للصفقة.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد كشفت عن قيمة صفقة انضمام ديلف إلى إيفرتون مقابل 8.5 مليون إسترليني، وتصل إلى 10 ملايين إسترليني بالحوافز.

وقال اللاعب صاحب الـ29 عاما فى تصريحات لقناة إيفرتون: "ما يثير إعجابى فى هذا النادى جماهيره العاشقة للفريق، وهو ما كان يظهر خلال مواجهاتى ضدهم سواء داخل ملعبهم أو خارجه".

وأضاف لاعب التوفيز الجديد قائلا: "أنا متحمس للغاية لبدء مشوارى مع الفريق، تحت أنظار الجماهير، أنا سعيد جدا بالتواجد داخل النادى، وأتمنى تقديم أفضل ما عندى لجماهير النادى".

وكان ديلف صاحب الـ29 عاما، قد انضم لصفوف مانشستر سيتي عام 2015، من صفوف أستون فيلا، وخاض مع الفريق 89 مباراة وسجل 5 أهداف.