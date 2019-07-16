شكرا لقرائتكم مسئول: حسن شحاتة ضمن المرشحين لتدريب المنتخب.. ولم نجتمع به... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مصدر كروى، أن حسن شحاتة المدير الفني السابق ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ، إلا أنه لم يتم عقد أي جلسات ببن شحاتة وأي مسئول حتي الآن .

قال المصدر أن حسن شحاتة ضمن المرشحين بقوة لتدريب المنتخب وكذلك إيهاب جلال وغيرهم ، لكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي حيث مازال المدرب الأجنبي مطروحا أيضا.

تابع أن المنتخب مقبل علي خوض مباريات في تصفيات امّم افريقيا ٢٠٢١ ومونديال ٢٠٢٢ وبالتالي لابد مِن حسم جهاز المنتخب خلال الفترة المقبلة .