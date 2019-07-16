كلباء يتعاقد مع يوسف الزعابي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم عن التعاقد مع حارس المرمى يوسف عبدالله الزعابي (33 عاماً)؛ ليعود إلى قلعة النمور بعد رحلة طويلة انتقل خلالها إلى شباب الأهلي وعجمان والنصر والوصل الذي كان محطته الأخيرة.

ويعد كلباء الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، بعدما ضم أكثر من لاعب، بينهم التوغولي بينيل ملابا، والأردني ياسين البخيت، ويعقوب الحوسني، وناصر وخالد شماريخ.