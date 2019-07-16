سرقة مقابلة لتلفزيون برازيلي مع نيمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إعلامية أن محطة تلفزيون برازيلية تعرضت لسرقة تسجيل مقابلة حصرية كانت أجرتها مع النجم البرازيلي نيمار.

ونقلت بوابة (يو أو إل) الإعلامية البرازيلية أمس الاثنين، عن مراسل محطة (باند) التلفزيونية قوله: إن النجم المحترف ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كشف في هذه المقابلة عن معلومات مهمة تتعلق بمستقبله.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تكهنات في الوقت الراهن حول احتمال عودة نيمار إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

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وكانت محطة (باند) أعلنت أنها ستبث المقابلة أمس.

وقالت بوابة (يو أو إل) استناداً إلى جواو باولو فيرجويرو، مراسل محطة (باند)، إن صندوق سيارة فريق القناة التلفزيونية تعرض للكسر وجرت سرقة بطاقة ذاكرة عليها تسجيل المقابلة.

وأعربت القناة عن أملها في استعادة التسجيل، وفي أن تتمكن من بث المقابلة التي كان قد تم تسجيلها السبت على هامش ندوة في معهد نيمار جي آر الخيري في مدينة برايا جراندي.

وكان نيمار موجوداً أمس في تدريب باريس سان جيرمان بعدما تمرد لفترة، بسبب رغبته في الانتقال إلى برشلونة الإسباني.