7 نجوم يرفعون شعار "احتار مصيرى" بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الغموض على موقف أكثر من لاعب فى مسابقة الدورى المصرى، من حيث الاستمرار مع أنديتهم أو الرحيل إلى أندية أخرى، سواء بالتراضى أو فى ظل الأزمات التى تسيطر على علاقة اللاعب وناديه.

رغم أن بطولة الدورى المصرى متوقفة الآن نظرا لاستضافة مصر بطولة أمم أفريقيا، والتى تستمر حتى 19 يوليو الحالى إلا أن هناك عددا من لاعبى الإجيبشان ليج، دخلوا فى "حسبة برمة" فى ظل غموض موقفهم مع أنديتهم، ومن هؤلاء النجوم محمود كهربا، ومحمد عواد، وعصام الحضرى، وشيكابالا، ومحمود فتح الله، ومحمد صبحى، وغيرهم.

رغم تأكيد مسئولى الزمالك عن صحة العقد المبرم بينهم وبين محمود كهربا واعتماده من اتحاد الكرة، وممتد لسنوات قادمة، إلا ان موقف محمود كهربا لاعب الفريق ما زال غامضا، بعد أن سافر إلى تركيا تحسبا للتوقيع إلى أحد الأندية التركية الفترة المقبلة.

وقد امتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى، فى إطار رغبته فسخ التعاقد مع الفريق الأبيض، ومطالبته بفسخ عقده مع الزمالك حجة أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده.

ما زالت إدارة نادى الإسماعيلى ترفض رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال الميركاتو الصيفى، رغم العروض التى تلقها اللاعب مؤخرا، ورغم أن اللاعب طلب من الإدارة الموافقة على العروض إلا أنهم ما زالوا يتمسكون برفضهم.

فى الوقت الذى أعلن فيه مصدر بنادى الزمالك أن الصفقة قربت على الانتهاء، وباقى التفاوض حول المقابل المادى بين الناديين، إلا أن إدارة الدراويش تتمسك فى الوقت الحالى بالحصول على قيمة الصفقة "كاش" وبدون تقسيط، فضلاً عن الحصول على مبلغ 7,5 مليون جنيه باقى قيمة انتقال إبراهيم حسن للزمالك.

رفض مجلس إدارة نادى الزمالك الموافقة على العروض التى تلقاها اللاعب خلال الأيام الجارية، ومنها الأهلى الإماراتى، واتحاد جدة السعودى

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وأبدى اللاعب رغبة فى الاحتراف بالخليج فى الموسم الجديد، متمسكا بالرحيل، فى الوقت الذى اشترط النادى أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة وليس البيع النهائى، ليظل الغموض سيد الموقف.

تاريخ طويل يمتلكه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، لكنه هذه الفترة لا يعلم مصيره، فى مسابقة الدورى، فبعد انتهاء إعارته إلى أبولون اليونانى، ورغم تلقيه عدد من العروض فى الفترة الأخيرة، من أندية محلية، إلا أنه تلقى وعدا من مسئولى الزمالك بالعودة مرة أخرى إلى ميت عقبة، فى الموسم الجديد، وأرجأ اللاعب مصيره لحين الاجتماع مع مجلس الإدارة، وتوقفت مفاوضات المقاصة مع شيكابالا لعلم جهاز الفريق الفيومى أن مسئولى قلعة ميت عقبة يدرسون بقاء اللاعب فى الموسم الجديد، وأنه لن يتم استئناف المفاوضات إلا فى حالة حصول الفهد الأسمر على الضوء الأخضر من ناديه بشأن البحث عن عرض للرحيل، كما رفضت إدارة المقاصة دخول شيكابالا فى صفقة تبادلية مع جون أنطوى، ليكو مصير شيكابالا غامضا.

دخل عصام الحضرى حارس الإسماعيلى الأسبق فى قائمة المصير المجهول، فبعد هبوط نادى النجوم آخر محطات اللاعب فى الإجيبشان ليج، دخل فى مفاوضات مع نادى طنطا، إلا أن المفاوضات توقفت فى الوقت الحالى، رغم أن اللاعب لم يعلن الاعتزال حتى الآن.

خرج حسام باولو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته للداخلية، من حسابات العودة للفريق الأبيض فى الموسم الجديد، فى ظل استقرار مسئولى النادى الأبيض على إعادة مصطفى محمد المنتهى إعارته لطلائع الجيش فى هذا الخط، نظرًا لصغر سن الأخير وظهوره بمستوى متميز مع فريقه.

وطالب مسئولو الزمالك من باولو إحضار عرض رسمى من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، وتلقى اللاعب عروضا من عدة أندية منها سموحة وأسوان وطنطا.

تجربة مستحيلة أن يلعب محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق فى دورى القسم الثانى بعد هبوط نادى النجوم، الذى كان يلعب له هذا الموسم إلى دورى المظاليم، حيث استقر اللاعب على الرحيل عن صفوف فريقه فى نهاية الموسم الجارى بعد الهبوط رسميا للقسم الثانى.

وتلقى اللاعب عدة عروض محلية، وآخر من الدورى اللبنانى لكنه لم يحسم موقفه بعد، وأصبحت محطته المقبلة فى الملاعب مجهولة.