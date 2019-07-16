شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد وصول شيلونجو من نامبيبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، أن المهاجم الناميبى بنسون شيلونجو سيعود لصفوف الفريق فجر الخميس. وأضاف المنياوى أن اللاعب قد طلب الحصول على فترة راحة فى أعقاب مشاركته ضمن صفوف منتخب بلاده بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجارية. ومن المقرر أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة عند موعد وصوله فى ظل حصوله الفريق على راحة يوم الخميس.

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