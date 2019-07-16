شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول: حسن شحاتة ضمن المرشحين لتدريب المنتخب.. ولم نجتمع به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر كروى، أن حسن شحاتة المدير الفني السابق ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم عقد أي جلسات ببن شحاتة وأي مسئول حتي الآن .

قال المصدر، إن حسن شحاتة ضمن المرشحين بقوة لتدريب المنتخب، وكذلك إيهاب جلال وغيرهم ، لكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي، حيث مازال المدرب الأجنبي مطروحا أيضا، لافتا إلى أن المنتخب مقبل على خوض مباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2021، ومونديال 2022، وبالتالي لابد مِن حسم جهاز المنتخب خلال الفترة المقبلة .