صور ..مديرية الغربية تكرم لاعبى الهدف للاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، لاعبى نادى الهدف للمعاقين برئاسة صالح الجزار بعد انتهاء الموسم الرياضى وحصول اللاعبين على بطوله الجمهورية فى كره القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الاثقال وفريق النادى للتمثيل المسرحى. جاء تكريم لاعبى نادى الهدف فى حضور قيادة مديرية الشباب والرياضة على رأسهم الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية للرياضة، ومنح الوكيل اللاعبين الميداليات وشهادات التقدير تشجيعا لهم على الاستمرار فى تحقيق النتائج المتميزة ووعدهم بتكريم مادى قريبا.

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