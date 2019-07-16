شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يعود من جنوب أفريقيا بعد التتويج بالدورة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد المشاركة فى بطولة ودية دولية، فاز بلقبها الفراعنة. وتوج منتخب مصر لكرة القدم بالبطولة الودية للصالات في "جوهانسبرج - جنوب أفريقيا" بعد فوزه على فريق "جنوب أفريقيا" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى مباراة شهدت تألق جميع اللاعبين. وأقيمت البطولة بمشاركة أربعة فرق "مصر - جنوب أفريقيا - زامبيا - موزمبيق" في مدينة "جوهانسبرج" في الفترة 14- 17 يوليو 2019، حيث تعادل الفريق المصري مع فريق "موزمبيق" بثلاثة أهداف لكل منهما، وفاز على منتخب "زامبيا" 5- 4 ليتأهل للمبارة النهائية أمام فريق جنوب أفريقيا، التى انتهت 4- 3 لصالح الفريق المصرى ليتوج بالبطولة.

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