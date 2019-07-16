شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الترجى التونسى بوابة لاعب الأهلى للرحيل المشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الأنجولى جيرالدو، لاعب النادي الأهلي، خط مفاوضات مع مسئولي نادي الترجي التونسى، عن طريق وكيل أعماله، بعد اقترابه من الرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وأصبح جيرالدو مهددا بالرحيل عن الأهلي فى الميركاتو الصيفى، لرغبة مسئولى القلعة الحمراء فى التعاقد مع أفريقى جديد بخلاف المالى أليو ديانج المنضم حديثا للفريق الأحمر، قادما من نادي مولودية الجزائر.

ويكشف سوبر كورة عن تفاصيل مفاوضات جيرالدو مع الترجي التونسى عن طريق وكيل أعماله.

لمعرفة التفاصيل كاملة، اضغط هنا..