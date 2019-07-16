شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد مهارات أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الزمالك فى إبرام التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الوداد المغربى والهلال السعودى السابق لمدة 3 سنوات فى صفقة استمرت لمدة أسبوعين . وأكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور أن ناديه نجح فى التعاقد مع أشرف بن شرقى لتدعيم منطقة وسط الملعب فى الموسم المقبل فى إطار رحلة الفريق نحو المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية التى ينافس عليها الفريق . ويعد أشرف بن شرقى من أبرز واحرف اللاعبين العرب خلال المواسم الثلاثة الماضية .. نبرز فيديو خاص لأهم مهارات أشرف بن شرقى Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شاهد مهارات أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.