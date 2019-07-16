شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عقد "كهربا " مع الزمالك سليم 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن عقد محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الفريق الأبيض سليم 100 % وتم توثيقه فى الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الفترة الماضية ويتبقى له 3 سنوات أخرى .

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة أنه من المستحيل أن يقوم بتعديل عقد محمود " كهربا " بعد الامور الذى قام بها خلال الموسم الماضى مع زملائه و الجهاز الفنى ثم الهروب الى تركيا .

وأشار مرتضى منصور أن يتم التكتم على بعض الامور الذى قام بها اللاعب محمود كهربا خلال هذة الأيام، وينتظر تقديم اعتذار رسمى لجمهور فريق الزمالك ثم الجهاز الجهاز الفنى الحالى لعودته مره أخرى ثم يتم التفكير فى الجلوس معه .