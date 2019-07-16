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سر غياب عدلى القيعى عن الظهور فى قناة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، عن تقديمه لبرنامج ملك وكتابة الذى يذاع على شاشة قناة الأهلى خلال حقلة اليوم الاثنين.

وكشف إبراهيم المنيسى، مقدم برنامج "ملك وكتابة" بالشراكة مع عدلى القيعى، عن سر عدم حضوره لحلقة اليوم، أنه تم منحه إجازة خاصة بسبب البعد عن أجواء العمل خلال الفترة الحالية.

ونفى إبراهيم المنيسى أن عدلى القيعى يقوم بإجراء بعض الصفقات للفريق الأحمر خلال هذه الأيام، ويتخذ بعض الإجراءات فى ضم لاعب كبير عن طريق بعض الدول الأوروبية.

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