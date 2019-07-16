النشرة الرياضية|الزمالك يقترب من ثنائية "القرن"..الأهلي يراقب نجم الجزائر.. صلاح يغيب عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:



جاء يوم الأثنين ملتهباً على الصعيد المحلي بعد إعلان رئيس الزمالك لصفقة الأييض الأولى واهتمام الأهلي بنجم منتخب الجزائر يوسف البلايلي بالإضافة

ويقدم الخليج 365 لكل من فاته المتابعة ملفاً عن ما حمله الأثنين من أخبار:

وصف رئيس نادي الزمالك التعاقد مع عبد الله السعيد نجم الأهلي العام الماضي بـ "صفقة القرن" وقبل شهرين وصف رئيس الأبيض أشرف بين شرقي بـ "صفقة القرن " ليعلن رئيس الأبيض التعاقد مع المغربي والاقتراب من التعاقد عبد الله السعيد.

رئيس الزمالك يستهدف خماسي بيراميدز.. ويعلن رحيل 5 معارين

بالفيديو .. رئيس الزمالك يعلن أولى صفقات النادي الأبيض

أعلن رئيس الزمالك حصول النادي على توقيع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الهلال السعودي للانضمام إلى صفوف الفريق حتى عام 2022 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رئيس الزمالك يعتذر لجماهير الجزائر ويعنف ضيوف برنامج بقناة المحور على الهواء

اعتذر رئيس نادي الزمالك لجماهير الجزائر عبر برنامج النادي الأبيض علي "قناة المحور" بسبب إعلان الضيوف تشجيعهم لمنتخب السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية.

اتحاد الكرة يوضح قانونية عقد كهربا مع الزمالك ويستشهد بالأهلي

أكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق، أن عقد محمود عبدالمنعم "كهربا" مع الزمالك سليم بنسبة 100%، مؤكدًا أن موقف النادي قانوني وأنه لا يجامل رئيس القلعة البيضاء.

رئيس الزمالك يوجه رسالة لمحمد صلاح ويهاجم مدرب الأهلي

قال رئيس نادي الزمالك إن لقب "فخر العرب الحقيقي" سيطلق على من يحمل الكأس هو من يرفع كأس الأمم الأفريقية في مصر.

"نهايتك فى الكرة قربت ".. رئيس الزمالك يهدد كهربا

هاجم رئيس نادي الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق الذى يتواجد فى تركيا للاحترف فى نادي دينزلي سبور .

مصدر بالأهلي يعلق على المفاوضات مع نجم الجزائر

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الباب لم يغلق بشكل نهائي بشأن التعاقد مع يوسف بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي ومنتخب الجزائر.

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محكمة التحكيم الرياضية تعلن موعد حسم أزمة نهائي دوري أبطال افريقيا

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بياناً رسمياً، تُعلن فيه موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

بالمستندات.. شبهة فساد جديدة تطارد رئيس الكاف

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، شبهة فساد جديدة طرفها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي تتعلق بحصوله على بدل للإقامة والسفر بشكل غير مستحق.

غياب صلاح.. 28 لاعبا في قائمة ليفربول لمعسكر أمريكا

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، قائمة الريدز المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر هناك استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020).

الكاف يخطر الزمالك بموعد تسليم مكافآت التتويج بالكونفدرالية

أخطر مسؤولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إدارة نادي الزمالك، بموعد الحصول على مكافآت التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية التي فاز بها الزمالك في نسختها الأخيرة.

الأهلي ينهي معسكر إسبانيا بسباعية في "أوكام"

اختتم الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا بالفوز على فريق أوكام الإسباني بسبعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لافينكا" بمدينة أليكانتي، مساء اليوم الإثنين.

الجزائر تنقل 5 آلاف مشجع للقاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية

قررت الحكومة الجزائرية نقل نحو 5 آلاف مشجع إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور المباراة التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري مع نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، جهاد جريشة لإدارة مواجهة تونس و نيجيريا ، لتحديد صاحب المركز الثالث، والذي يحتضنه ملعب السلام بالقاهرة يوم الأربعاء.

لاسارتي: اتمنى تكرار ما فعلته مع جريزمان في الأهلي

كد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يتمنى تكرار ما فعله مع الفرنسي انطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والمنتقل حديثا لصفوف برشلونة الإسباني في الأهلي.