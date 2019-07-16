عبدالغني يكشف كواليس استقالته من الجبلاية ويوجه رسالة لشوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، كواليس استقالته من مجلس إدارة الجبلاية بعد توديع المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 للمسابقة القارية بعد الخسارة من جنوب إفريقيا.

وقال عبدالغني في تصريحات لقناة "المحور:": "كنت أول من تقدم باستقالته من اتحاد الكرة حيث كتبتها ليلة المباراة، وأرسلتها إلى وزير الشباب والرياضة فطلب مني أن أتقدم لها إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة".

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وأضاف: "أنا أول من امتثلت للقرار، ولم يكن هناك أي نوع من التمسك بالبقاء، حيث نعمل كمتطوعين دون الاستفادة بشيء، وإذا كان تقديم الاستقالة هو الذي سيقوم بتهدئة الرأي العام واحتواء الغضب فلا بد أن نمتثل له".

وأوضح: "هذا المجلس حقق نجاحات كبيرة على الرغم من الإخفاقات الأخيرة، وصول منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2017 كان إنجازًا لاتحاد الكرة بجانب الوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل استمر 28 عاما".

وأتم عبدالغني تصريحاته قائلا: "أحمد شوبير يتحمل جزءً من فشل المنتخب لأنه كان متواجدًا في تلك الفترة، خاصًة أنه نائب الرئيس وله حيثية أقوى مننا كأعضاء ويتحمل مهام الجبلاية في غياب رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة".