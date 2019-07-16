صفقة القرن.. من هو بن شرقي "ديبالا المغرب" لاعب الزمالك الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن رئيس الزمالك تعاقد ناديه مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق ليكون أولى صفقات النادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس الزمالك لقناة "المحور" صباح اليوم الثلاثاء: "حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي تم بذله لإتمام تلك الصفقة القوية".

رئيس الزمالك كان قد وصف صفقة بن شرقي بـ"صفقة القرن" قبل اسابيع فمن هو صفقة الأبيض الجديدة ؟

سيرة ذاتية

ولد بن شرقي بمدينة "تازة" المغربية حيث ويبلغ من العمر 24 عاماً حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994، بدأ مسيرته مع نادي المغرب الفاسي من 2014 وحتي 2016 التى شهدت انتقاله إلي نادي الوداد ثم قضي معه موسمين لينتقل إلى نادي الهلال السعودي فى عقد حتى يمتد لعام 2020 تخللها إعارة إلى لانس الفرنسي.

ريمونتادا

أظهر بن شرقي مع المغرب الفاسي أنه يتمتع بموهبة وقدرات تمكنه للإنتقال إلى نادي أكبر من المغرب الفاسي على الرغم من تسجيله مع ناديه لثلاثة أهدافوصناعته مثلهم فى 28 مباراة ، وبالفعل تصارع الثنائي الكبير، الرجاء والوداد البيضاوي علي ضمه لينجح الأخير فى التعاقد معه .

تعثر بن شرقي فى بدايته مع الوداد ونال انتقادات لاذعة ووصف بـ "الصفقة الفاشلة" إلي أن اللاعب عبر عن نفسه وقدم عودة "ريمونتادا" فى أداءه الذى تحول من مثير للسخرية إلى الإعجاب ليصبح من أهم نجوم ولاعبي فريقه ويساهم فى فوز الوداد ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 وينهي الموسم بشكل إجمالي مسجلاً 8 أهداف بالإضافة إلي 7 أهداف أخرى صنعها في 28 مباراة.

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اهتمام الأهلي والزمالك

المستوي الرائع الذي ظهر بيه بن شرقي أثار اهتمام الأهلي والزمالك بالإضافة إلى أندية عربية وفرنسية ولكن الهلال السعودي تدخل ودفع ماي قرب من 10 مليون دولار فى الصفقة بشكل إجمالي لينتقل اللاعب إلى الزعيم السعودي.

خفوت وإعارة

أعلن نادي الهلال السعودي في 22 يناير 2018 التعاقد مع أشرف بنشرقي للنادي لمدة ثلاثة مواسم و نصف وجاءت بداية اللاعب مقبولة على عكس بدايته مه الوداد ولكنه رويداً رويدأً أصبح خارج الحسابات ليتم إعارته فى نهاية الموسم إلى نادي "لانس" الفرنسي بعدما خاص 13 مباراة فقط مع الزعيم سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرين.

وفي لانس لعب بن شرقي 24 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وتنتهي الإعارة دون التجديد.

هل يعوض ديبالا كهربا؟

يلقب بن شرقي بـ "ديبالا المغرب" لتشابه أسلوبه مع الأرجنتيني الدولي ونجم يوفنتوس الإيطالي ديبالا، يتميز بن شرقي بالتمرير المتقن والمراوغة والهدوء والهروب من الرقابة بالإضافة إلى التسديد وصناعة اللعب .

ويشغل بن شرفي كل أماكن الهجوم سواء الجناح الأيمن أو صانع اللعب أو المهاجم الثاني ، ومركز الأساسي هو الجناح الأيسر مركز محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك الذي أقترب من الرحيل عن ناديه.

دوليا

في 11 نوفمبر 2017، شارك أشرف في لأول مرة مع المنتخب الأول حيث دخل كبديل للمهاجم خالد بوطيب كهاجم الزمالك الحالي ، ثم شارك في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في روسيا في مواجهة ساحل العاج في أبيدجان وتأهل منتخب بلاده حينها إلى كأس العالم بعدما فاز بـ 0–2، شارك أيضا في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018 بالإضافة إلي مشاركته مع المنتخب الأوليمبي المغربي في 6 مباريات أحرز خلالها 4 أهداف.