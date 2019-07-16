رئيس الزمالك يستهدف خماسي بيراميدز.. ويعلن رحيل 5 معارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن رئيس الزمالك أنه سيجتمع مع مسؤولي بيراميدز لإنهاء بعض الصفقات، مشيرًا إلى رحيل خمسة لاعبين إلى صفوف الاتحاد السكندري وسموحة بعد نهاية إعاراته بنهاية الموسم الجاري.

وقال رئيس الزمالك لقناة "المحور" صباح اليوم الثلاثاء: "ستجمعني جلسة بمسؤولي بيراميدز يوم الخميس المقبل لحسم بعض الصفقات التبادلية خلال الفترة المقبلة، العلاقات مع النادي ستكون مميزة للغاية".

وأضاف ردا على التقارير التي ربطت الزمالك بلاعبي بيراميدز قائلا: "عبدالله السعيد ونبيل دونجا ومحمد مجدي أفشة وعمر جابر وأحمد أيمن منصور كلهم لاعبين على مستوى عال".

وأكمل: "قمنا بإنهاء صفقة أشرف بن شرقي بشكل رسمي، وتم التوقيع أيضا مع 4 لاعبين دوليين في صفوف منتخب مصر، وسيتم الإعلان عنهم بعد مباراة الأهلي في نهاية الدوري".

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وسبق للرباعي عبدالله السعيد ونبيل دونجا وعمر جابر أحمد أيمن منصور تمثيل المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن تودع مصر البطولة من دور الـ16 للمسابقة القارية.

من جانبه، أكد رئيس الزمالك أن إسلام جمال مدافع الفريق انتقل بصفة نهائية إلى صفوف الاتحاد السكندري، بينما تم إعارة الثنائي أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه إلى زعيم الثغر.

وأكمل: "وافقت أيضا على إعارة عماد فتحي ومحمد أشرف روقة إلى صفوف فريقه، ويتبقى توقيع العقود، حيث تجمعني علاقة طيبة بالإسكندرية ومحمد مصيلحي وفرج عامر رؤساء الأندية".

وأشار رئيس الزمالك في ختام تصريحاته إلى اتفاقه مع إعلام المصريين على الخطوط العريضة لإطلاق القناة الرسمية الجديدة للنادي، مؤكدًا أنها ستظهر إلى النور خلال شهر سبتمبر المقبل.