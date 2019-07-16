المقاولون: طاهر محمد جدد تعاقده مع الفريق وطموحه الاحتراف الخارجي

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر نجم الذئاب جدد تعاقده مع الفريق لثلاثة مواسم أخرى.

وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: " كان متبقي

لطاهر موسم له في تعاقده، هو حريص على الاستمرار معنا، وامر طبيعي ان يجدد تعاقده معنا"واردف: كان هناك اتفاق مبدأي مع الاهلي لانتقال اللاعب، وبالفعل كان هناك جلسة بيني وبين مندوبي الاحمر، ولكن شركة التسويق المتعاقد معها اللاعب وضعت شروط، الأمر الذي رفضه مسؤولو الأحمر، ومن ثم توقفت المفاوضات.واتم كلماته : طاهر طموحه الاحتراف الخارجي ولن يرحل عن الفريق إلا اذا وصل له عرض مناسب من الخارج، سيكون له شأن أخر في المستقبل.