أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن توقيع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي لمده ثلاث مواسم عن طريق نجليه أحمد وأمير مرتضى
وأكد منصور عقد جلسة مع مسئولي نادى بيراميدز الخميس المقبل ، لإنهاء بعض الصفقات ، في اطار سياسية تدعيم صفوف الفريقبصفقات مميزة وأشار رئيس الزمالك ، ان العلاقات مع مسئولي نادي بيراميدز أكثر من مميزة ، وستكون هناك صفقات تبادلية بين كلا الفريقين ، في اطار العلاقة المميزة بين الناديين
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. المغربي أشرف بن شرقي يوقع للزمالك ثلاثة مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.