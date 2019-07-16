رسميًا.. المغربي أشرف بن شرقي يوقع للزمالك ثلاثة مواسم

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن توقيع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي لمده ثلاث مواسم عن طريق نجليه أحمد وأمير مرتضى

وأكد منصور عقد جلسة مع مسئولي نادى بيراميدز الخميس المقبل ، لإنهاء بعض الصفقات ، في اطار سياسية تدعيم صفوف الفريق

بصفقات مميزة وأشار رئيس الزمالك ، ان العلاقات مع مسئولي نادي بيراميدز أكثر من مميزة ، وستكون هناك صفقات تبادلية بين كلا الفريقين ، في اطار العلاقة المميزة بين الناديين