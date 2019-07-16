الزمالك يوافق على بيع إسلام جمال.. والقناة بشكل جديد من الموسم المقبل



أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن موافقه مجلس الإدارة على بيع إسلام جمال لنادي الاتحاد السكندري وكذلك إعارة الثنائى رزاق سيسيه وأحمد رفعت لمده موسم كما تم الموافقة على إعارة الثنائى أشرف روقا وعماد فتحي لنادي سموحة تم الموافقة على إعارة الثنائى أشرف روقا وعماد فتحي لنادي سموحة كما أعلن خروج قناه الزمالك للنور مع بدايه الموسم المقبل بعد الجلسة التي عقدها مع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة اعلام المصريين وأن القناة ستضم عدد كبير من نجوم الزمالك القدامى أمثال طارق يحيى وأحمد عبد الحليم وطارق مصطفي ومدحت عبد الهادي وجمال حمزه وعفت نصار وغيرهم

بعد الجلسة التي عقدها مع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة اعلام المصريين وأن القناة ستضم عدد كبير من نجوم الزمالك القدامى أمثال طارق يحيى وأحمد عبد الحليم وطارق مصطفي ومدحت عبد الهادي وجمال حمزه وعفت نصار وغيرهم

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