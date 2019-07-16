شاهد.. نكشف كواليس احتفال فندق حفيظ دراجي بتأهل الجزائر

كشف ماهر عمر مساعد مدير الأغذية والمشروبات بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن كواليس الاحتفالية التى أقامها الفندق للمعلق الرياضي الجزائرى حفيظ دراجى، الساعة الثالثة فجر اليوم الاثنين، عقب فوز منتخب الجزائر وصعوده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.

وقال ماهر في تصريحات لبوابة الوفد "الفندق فاجأ حفيظ دراجى باحتفالية سريعة لمدة ربع ساعة عقب عودته وكانت الساعة الثالثة فجرًا، حيث قام

الفندق بعمل تورته مكتوب عليها "مبروك لشعب الجزائر الشقيق " تعبيرا عن فرحة المصريين بفوز منتخب الجزائر".

وأضاف أن حفيظ دراجى كان سعيدا جدا بهذه الاحتفالية وعبر عن شكره وتقدير لهذه اللفته الطيبة.

وأشار ماهر إلى حضوره الاحتفالية وحازم نصير أيضا من قيادات الفندق واخرين وأضاف أنه تم أيضا اليوم

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إرسال صحبة ورد إلى غرفة حفيظ دراجى مع تهنئه من مدير الفندق بصعود الجزائر.

وأوضح "مصر أم الدنيا وشعبها طيب وينسى اى إساءة، وبالتالى تجاوز ما حدث فى السودان عام 2010، عقب مباراة مصر والجزائر كما أن انتشار فيديو على اليوتيوب به فرحة مشجعين جزائريين عقب خروج مصر أمام جنوب افريقيا لم يمنع الأغلبية الكبيرة من المصريين من مؤازرة منتخب الجزائر".

واختتم "سوف نظل نؤازر منتخب الجزائر، حتى يحقق الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة القادم بإذن الله".