رياضة | على معلول: "طموحاتي هو التتويج بجميع الألقاب التي يشارك فيها الأهلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على معلول: "طموحاتي هو التتويج بجميع الألقاب التي يشارك فيها الأهلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المنافسة في مركزه مع زملائه في الفريق الأحمر تظل محترمة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات له :"المنافسة ممتازة مع جميع اللاعبين سواء حسين السيد أو محمود وحيد وأيمن أشرف ومن يكن حاضرا جيدا يقدم كل ما لديه ويقدم الإضافة للفريق".

وأشار :"طموحاتي هو التتويج بجميع الألقاب التي يشارك فيها الأهلي، وفي المواسم المقبلة نسعى للتتويج بلقب إفريقيا التي نواجه فيها سوء توفيق".

وأوضح :"إحساسي بالتفاف الجماهير حولي جعلني أشعر كأني مولود هنا في النادي الأهلي، ورأيت الرسائل التي أرسلت لي والحب من قبل الجماهير وهي حاجة لا توصف وأشكرهم على المساندة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم في الملعب".