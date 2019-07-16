رياضة | على معلول يتحدث عن تفاصيل معسكر أسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على معلول يتحدث عن تفاصيل معسكر أسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمسعكر الفريق الأحمر والمقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وأضاف معلول في تصريحات له :"المعسكر رائع على جميع الأصعدة، من حيث الملاعب وفنادق الإقامة والأجواء".

وأضاف :"المعسكر فرصة لنا كلاعبين من أجل التقارب من بعضنا والتحضير للمباراتين المصيريتين التي تنتظرنا ، فهما الأهم على مدار الموسم كامل".

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وتابع "النادي الأهلي اعتاد على اللعب في الظروف الصعبة وهو ما يقرر سواء وضع نفسه في مواقف صعبة أم سهلة".

وأشار "أمامنا أهم مباراتين في الموسم سنأخذ مباراة ثم الأخرى الأولى أمام المقاولون العرب ونسعى للفوز فيها ثم مباراة الزمالك وإن شاء الله نحقق الفوز".

وواصل "الأهلي اعتاد على التتويج بلقب الدوري تحت أي ظرف والأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالدوري هذا الموسم الصعب، بعد الخروج من البطولة العربية، ثم خروج أخر من بطولة إفريقيا وخسارة نهائي إفريقيا، كما أن بدايتنا في الدوري لم تكن جيدة، لكن في النهاي نجحنا في تقديم مستوى جيد للغاية حتى عدنا للصدارة".