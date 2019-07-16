رياضة | من هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك الجديد وأبرز أرقامه؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك الجديد وأبرز أرقامه؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم، عن حصول نادي الزمالك على توقيع المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.
من هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك الجديد وأبرز أرقامه؟
يعد أشرف بن شرقي، أحد أبرز مهاجمي المغرب في الفترة الأخيرة، ويبلغ اللاعب من العمر ٢٥ عامًا، حيث يجيد اللاعب المشاركة في جميع المراكز الهجومية، ولكنه يجيد اللعب أكثر في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر، وبدأ مشواره الكروي في نادي المغرب الفاسي مرورًا بعدة تجارب أنتهت عند إعارته من الهلال السعودي إلى لانس الفرنسي.
- شارك بن شرقي مع المغرب الفاسي في عام 2016، ولكن لم ينجح سوى في إحراز ثلاثة أهداف أمام حسنية أغادير، في المباراة التي أنتهت بخمسة أهداف مقابل هدفين.
- ونجح الوداد البيضاوي المغربي في خطف الجوهرة المغربية الشابة في فترة الإنتقالات الصيفية من العام ذاته، ولم يمكث اللاعب في الفريق طويلاً حتى يتوهج على الملاعب الأفريقية، ليتمكن من قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه بعد فوزه في المباراة النهائية أمام الأهلي في نهاية عام 2017، ليلفت اللاعب أنظار الجميع نحوه بتألقه الكبير في البطولة، فبالرغم من تسجيله ثمانية أهداف فقط، إلا أنه تمكن من أحراز هدف التعادل أمام المارد الأحمر، قبل أن يساهم في مباراة الإياب بصناعة هدف الفوز للنادي المغربي.
- وبعد مردود الكبير مع النادي المغربي سارع نادي الهلال السعودي لخطف الموهبة المغربية في الإنتقالات الشتوية لعام 2018، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر لإرضاء جماهير الزعيم السعودي، رغم بدايته القوية بإحراز هدف التعادل في أول لقاء أمام النصر، إلا أنه لم يتمكن من إحراز سوى ثلاثة أهداف فقط خلال 13 مباراة.
- وقام الهلال السعودي بإعارة بن شرقي إلى نادي لانس الفرنسي، ولكن مشواره لم يكن موفقًا مع الفريق الفرنسي، حيث أحرز ثلاثة أهداف فقط في 24 مباراة.