رياضة | من هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك الجديد وأبرز أرقامه؟

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم، عن حصول نادي الزمالك على توقيع المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

من هو أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك الجديد وأبرز أرقامه؟

يعد أشرف بن شرقي، أحد أبرز مهاجمي المغرب في الفترة الأخيرة، ويبلغ اللاعب من العمر ٢٥ عامًا، حيث يجيد اللاعب المشاركة في جميع المراكز الهجومية، ولكنه يجيد اللعب أكثر في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر، وبدأ مشواره الكروي في نادي المغرب الفاسي مرورًا بعدة تجارب أنتهت عند إعارته من الهلال السعودي إلى لانس الفرنسي.