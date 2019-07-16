رياضة | توتنهام يقترب من ضم لاعب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يقترب من ضم لاعب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫يستعد نادي توتنهام لتقديم عرض إلى ريال مدريد للتعاقد مع لاعبه السابق جاريث بيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.‬

‫وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية فإن توتنهام على استعداد لدفع مبلغ ٥٠-٦٠ مليون يورو لضم الجناح الويلزي.‬

‫وأضافت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي يسعى لاستعادة لاعبه السابق، في ظل رغبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في عدم تواجد جاريث بيل ضمن صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.‬