رياضة | لاعبو برشلونة يضربون جريزمان في أول ظهور بالتدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو برشلونة يضربون جريزمان في أول ظهور بالتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحّب لاعبو نادي برشلونة، بالمنضمين حديثاً لصفوف النادي الكتالوني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعرض أنطوان جريزمان لاعب نادي ​برشلونة​ الجديد المنضم حديثاً من نادي أتلتيكو مدريد للضرب من قبل زملائه قبل بداية الحصة التدريبية الأولى له.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على موقع ​التواصل الاجتماعي​ تويتر، مقطع فيديو يظهر خلاله اللاعبين الجدد في الفريق الكتالوني جريزمان، فرينكي دي يونج ونيتو مورارا للضرب من قبل اللاعبين الذين رحبوا بهم بالطريقة المعتادة.

الجدير بالذكر أن أنطوان جريزمان قد انتقل للعب في صفوف نادي برشلونة مقابل 120 مليون يورو، وسيرتدي مع البارسا القميص رقم 17.