رياضة | مرتضي منصور يكشف موقف كهربا مع النادي .. ويحذره : " هبطلك كورة "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يكشف موقف كهربا مع النادي .. ويحذره : " هبطلك كورة " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجومًا حادًا على اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بكهربا بعد أن قرر الذهاب إلى نادي تركي لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"المجنون".

وقال "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج" حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين إن عقد اللاعب مع نادي الزمالك 5 سنوات ولايزال هناك 3 سنوات متبقية في العقد وتقاضى أموال مقابل ذلك، متابعا: "كهربا لسه عليه فلوس.. عشان أنا دفعت نفقة طليقته من فلوسه".

ووجه رسالة نارية إلى كهربا قائلاَ: "واضح إن نهايتك قربت فى الكرة لأن نادى الزمالك هو اللى خدك لاعب مغمور من إنبي وكنت بتاخد 700 ألف جنيه ووصلتك إنك تاخد 80 مليون جنيه فى السنة.. طماع وجشع"، مشيرًا إلى أنه صنع من كهربا لاعبًا متميزًا يستطيع أن يحصل على 160 مليون جنيه فى العام التالى.

