الامارات | محمد صلاح يغيب عن معسكر ليفربول في أمريكا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يغيب عن معسكر ليفربول في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب عن قائمة الفريق التي ضمت 28 لاعبا وتتجه إلى أمريكا الثلاثاء، لخوض مباريات ودية في ولايات: إنديانا، بوسطن ونيويورك، وشهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري عن قائمة الفريق

حيث خلت القائمة من اسم صلاح الذي حصل على راحة عقب إنتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم إفريقيا 2019، بعد الخروج ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16، كما لم ينضم الثنائي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو عقب مشاركتهم مع البرازيل في كوبا أمريكا.

بالإضافة لساديو ماني الذي يشارك مع السنغال في أمم إفريقيا وسيواجه الجزائر في نهائي البطولة يوم 19 يوليو المقبل، بجانب نابي كيتا نجم غينيا الذي يتعافي من الإصابة التي لحقت به وحرمته من استكمال البطولة، بالإضافة لشيردان شاكيري.

ويلعب ليفربول مع بروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتنج لشبونة وديا في أمريكا أيام 19 و21 و24 على الترتيب.

ويستعد ليفربول الموسم الجديد، حيث سيبدأ موسمه بمواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية يوم 4 ثم بداية الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس ضد نورويتش سيتي قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس.