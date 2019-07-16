الامارات | كايو لجماهير العين: ينتظرنا موسم كبير.. ومعاً سنفوز بكل الألقاب

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو لجماهير العين: ينتظرنا موسم كبير.. ومعاً سنفوز بكل الألقاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد الوافد الجديد لفريق العين، البرازيلي كايو كانيدو، بتقديم كل ما لديه رفقة زملائه من أجل إعادة الفريق مجدداً لمنصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الزعيم» ينتظره موسم كبير يشارك خلاله في أربع بطولات محلية وقارية، وأنهم معاً وبوقفة الجماهير من خلفهم سيكونون قادرين على تحقيق الأهداف الموضوعة أمامهم من قبل الإدارة.

وقال كانيدو الذي انتقل الشهر الماضي قادماً من الوصل في رسالة وجهها لجماهير فريقه الجديد عبر الحساب الرسمي لنادي العين في تطبيق «سناب شات»: «مرحباً أيها المشجعون، أنا هنا في نادي العين أواصل التدريبات مع فريقي الجديد، لقد شاركت في الحصص التدريبية خلال الفترة الماضية، وأنا سعيد لأنني أصبحت جزءاً من هذا الفريق».

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وطالب المهاجم البرازيلي جماهير الفريق بدعمهم خلال الموسم الجديد، وقال: «ينتظرنا موسم كبير في هذا العام، وأنا على ثقة بأننا سنقدم كل ما يمكننا القيام به داخل أرضية الملعب، نحن ندرك ما المطلوب منا بالتحديد وهو العزيمة والإصرار واللعب بروح من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة، هيا بنا لنفوز بكل الألقاب».

وكان كايو كانيدو (28 عاماً) انتقل لصفوف العين بعقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة ستة ملايين دولار في صفقة كانت حديث الشارع الرياضي، وحل اللاعب البرازيلي في خانة مواطنه كايو لوكاس الذي انتقل لصفوف بنفيكا البرتغالي، وسيظهر كانيدو مع «الزعيم» بالقميص رقم «7». على جانب آخر، يختتم فريق العين في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم المرحلة الأولى من البرنامج الاعدادي للموسم الجديد بإجراء آخر حصة تدريبية على استاد خليفة بن زايد على أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة، للتجمع مرة أخرى قبل السفر يوم الخميس المقبل إلى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى 13 أغسطس المقبل. وسيدشن الفريق بداية من يوم الجمعة المقبل المرحلة الثانية من الإعداد، والتي تتركز على زيادة الجرعات التدريبية تمهيداً لأداء ست مباريات ودية بداية من 21 و26 يوليو أمام فريقي درافوغراد المنتمي لدوري الدرجة الثانية السلوفيني وفريق نادي مورا من الدوري السلوفيني الممتاز على التوالي، كما سيواجه بريشيا الإيطالي وفاردار المقدوني على أن تتحدد هوية الفريقين الآخرين لاحقاً. وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها الفريق مساء أول من أمس مشاركة اللاعب محمد جمال في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن الفترة الماضية بسبب تنفيذه لبرنامج تأهيلي.

«ندرك ما المطلوب منا، وسعيد لأنني أصبحت جزءاً من فريق العين».