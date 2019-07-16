الامارات | الشامسي: الحمرية سيتغلب على «الأمتار الأخيرة» ويصعد إلى «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: الحمرية سيتغلب على «الأمتار الأخيرة» ويصعد إلى «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي، أن السبب الرئيس الذي وقف في وجه فريقه أمام الصعود لدوري الخليج العربي في الموسمين الماضيين هو خبرة التعامل مع الأمتار الأخيرة، بجانب عدم وجود اللاعب الأجنبي القادر على الحسم، مشيراً إلى أن الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى سيكون صعباً للغاية بوجود أندية قوية، متوقعاً ألا يحسم قبل الجولة الأخيرة، وعبر الشامسي عن سعادته لإشهار المكتب التنفيذي لدوري الدرجة الأولى من قبل اتحاد كرة القدم، ووصفه بالخطوة المنتظرة، مؤكداً أنها ستنعكس إيجاباً على المنتخب الوطني فضلاً عن المسابقة نفسها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «دوري الدرجة الأولى يمكنه أن يسهم في النهضة المطلوبة للكرة الإماراتية، وعودة المنتخب إلى الواجهة لو ركز المسؤولون عليه بشكل أكبر، خصوصاً أن دوري (الهواة) يلعب فيه اجنبيان مقابل اربعة في المحترفين، ما يعني أن فرصة تألق اللاعبين المواطنين أفضل»، وكشف الشامسي عن تطلعاته إلى أن يحظى دوري الدرجة الأولى بدعم إعلامي مختلف عن السنوات الماضية ليستعيد صورته المعهودة.

وحول قدرة فريق الحمرية على المنافسة للتأهل إلى دوري الخليج العربي، والتغلب على معضلة الجولات الأخيرة التي يعانيها الفريق، قال الشامسي: «فقدنا فرصة الصعود للأضواء في الموسمين الماضيين قبل شوط من ختام البطولة، وهو الأمر الذي يدعونا إلى أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، خصوصاً أننا كنا قريبين من الصعود وعلى بعد أمتار من التأهل التاريخي للعب في دوري الخليج العربي، وقد حدّدنا الأسباب بشكل دقيق وهي قيد الدراسة والبحث والتمحيص، وأنا على ثقة بأن الحمرية سيتغلب على معضلة الأمتار الأخيرة ويصعد لدوري الأضواء، خصوصاً بعد رفع مستوى الخبرة في صفوف الفريق واختيار اللاعبين الأجانب، وقد عالجنا بعض الأشياء بشكل مختلف عن الموسمين الماضيين، منها التعاقد مع محترفي حتا البرازيليين».

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وحول كيفية النهوض بدوري الدرجة الأولى، قال الشامسي: «التنظيم الجيد والإعلام الداعم أهم عناصر عودة المسابقة إلى الواجهة، ومن هذا المنطلق نرى أن إشهار اتحاد كرة القدم لمشروع المكتب التنفيذي لدوري الدرجة الأولى سيمهد لنقلة نوعية بارزة، وهو مشروع كنا نتمنّى أن يرى النور في وقت مبكر لحاجة الأندية إليه، وهناك أشياء أخرى يحتاج إليها دوري الدرجة الأولى لكي ينجح، وهو النقل التلفزيوني للمباريات بين جميع الأندية وتسليط الضوء على المواهب، ولدي قناعة بأن دوري الأولى مقبل على نقلة نوعية بارزة».

وأضاف: «أعتقد أن دعم دوري الدرجة الأولى بشكل نوعي يمكنه أن يكون احد الحلول لاستعادة تألق الكرة الإماراتية، بحيث يشكل رافداً أساسياً للنهضة المطلوبة للكرة الإماراتية، خصوصاً أن دوري الدرجة الأولى يلعب بلاعبين أجنبيين فقط، مقابل أربعة في المحترفين بمعنى أن فرصة البحث عن اللاعبين المواطنين في دوري الأولى أفضل، وأعتقد أن استدعاء بعض لاعبي دوري الدرجة الأولى لمنتخبات المراحل السنية أمر ضروري لتطوير تطلعاتهم حتى لو كانت فرصة صعودهم للفريق الأول معدومة، لكنهم سيستفيدون فنياً ومعنوياً وفي نهاية المطاف سيكونون أساساً للمستقبل، ومن هذا المنطلق أدعو لجنة المنتخبات والجهازين الفني والإداري للمنتخبات الأول والأولمبي والشباب التوجه لدوري الدرجة الأولى لاستكشاف المواهب التي يعج بها».

المدرب المواطن

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي، أن ناديه يدعم المدرب المواطن خصوصاً مع وجود المدرب محمد إسماعيل في الجهاز الفني، الذي سيقوده المدرب التونسي غازي الغرايري، وأضاف: «نعتز بما أنجزه المدرب المواطن سليمان البلوشي وغيره من المدربين السابقين، لكن الفريق في الوقت الحاضر بحاجة إلى هذا التغيير، وسيبقى نادي الحمرية من أبرز الداعمين للكفاءات الوطنية، ونحن متفائلون في الموسم المقبل».