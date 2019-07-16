الامارات | عبدالباسط: طموحاتي مع الشارقة لا حدود لها

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباسط: طموحاتي مع الشارقة لا حدود لها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللاعب محمد عبدالباسط المنتقل حديثاً إلى الشارقة، قادماً من نادي الوحدة، أنه يأمل أن يشكل إضافة قوية لحامل لقب دوري الخليج العربي خلال الموسم المقبل، معتبراً أن الشارقة نادٍ كبير وأنه يتشرف باللعب في صفوفه، مشيراً الى أنه سيسخر للشارقة كل خبراته التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية باللعب في صفوف أندية الوحدة وشباب الأهلي وعجمان، لافتاً الى أن طموحاته لا حدود لها، وأنه يتمنّى أن يكون نادي الشارقة بوابته للوصول إلى المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه يتطلع الى تقديم موسم استثنائي مع فريقه الجديد.

وقال محمد عبدالباسط في تصريحات صحافية: «سعيد بالانتقال الى نادٍ كبير مثل الشارقة، حصد لقب الدوري الموسم الماضي، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة التي وضعتها إدارة النادي في شخصي».

وعن طموحاته مع فريقه الجديد، قال: «طموحاتي ليس لها حدود، وأتمنى أن أكون ركيزة أساسية في الفريق الشرقاوي وطموحي الوصول إلى المنتخب».

Advertisements

وبخصوص احتفاء جمهور الشارقة بانضمامه الى الفريق أخيراً، بجانب زميليه طارق الخديم وسالم سلطان، أوضح محمد عبدالباسط: «بالنسبة لي فإن هذه شهادة أعتز بها، وأتمنّى تقديم شيء يفرح جمهور الشارقة، وألا اخيّب ظن إدارة وجمهور النادي».

وأكمل: «الخبرة التي اكتسبتها لنحو سبع سنوات في دوري الخليج العربي، ستكون دافعة لي في مشواري مع الشارقة، وأسعى لكي أكون بمثابة العمود الفقري في صفوف الفريق».

ويستعد الشارقة للسفر إلى المعسكر الخارجي المقرر في هولندا، اعتباراً من 20 الجاري لمدة 20 يوماً، إذ سيخوض الفريق خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية، على أن يعود إلى الدولة في التاسع من الشهر المقبل لبدء مرحلة الإعداد الداخلي الذي يستمر حتى موعد مباراته مع بني ياس يوم 22 من الشهر المقبل في الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي. وبدأ الشارقة إعداده للموسم الجديد الإثنين الماضي، من خلال تدريبات يومية على ملعبه بمشاركة جميع اللاعبين.