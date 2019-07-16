الامارات | مجمع حمدان يستضيف مونديال القوة البدنية نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع حمدان يستضيف مونديال القوة البدنية نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في بيان رسمي، إنه توصل مع الاتحاد الدولي للقوة البدنية إلى اتفاق نهائي يقضي بإقامة النسخة المقبلة لبطولة العالم للقوة البدنية في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر المقبل. جاء الاتفاق بعد الاجتماع الذي جمع الطرفين أول من أمس في دبي، بمشاركة ممثلي اللجان المكلفة بالتنظيم. وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية مدير البطولة، محمد عبدالرحيم المري، أن الاتحاد الدولي أبدى ارتياحاً لاستضافة البطولة في مجمع حمدان بن محمد الرياضي لما يضمه من منشآت عالمية حضارية وبنى تحتية ذات مواصفات متقدمة.
وقال المري لـ«الإمارات اليوم»: «من المتوقع أن يشارك في البطولة نحو 1200 متنافس من كلا الجنسين من نحو 60 دولة».
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