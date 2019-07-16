الامارات | الفجيرة يتعاقد مع العاجي مارتيال كواسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع العاجي مارتيال كواسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم في حسابها الرسمي «تويتر» عن التعاقد مع العاجي مارتيال ياو كواسي، قادماً من نادي العدالة السعودي، لتمثيل «الذئاب» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، ويلعب كواسي في أكثر من مركز من بينها مركز لاعب الارتكاز، وسبق له التألق مع منتخب ساحل العاج، فضلاً عن منافسات الدوري في السعوية، ويبلغ من العمر 32 سنة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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