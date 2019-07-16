شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التعاقد رسميًا مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الهلال السعودي، لمدة 3 مواسم.
قال رئيس النادي إن اللاعب سيحضر إلى القاهرة، الاربعاء المقبل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى التعاقد مع 4 لاعبين محليين دوليين.
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