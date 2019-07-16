شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد جمعية «ضمك» العمومية بحضور الرئيس ونائبه والأعضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

انعقدت مساء أمس (الاثنين) الجمعية العمومية لنادي «ضمك» الرياضي بحضور رئيس مجلس إدارة النادي صالح أبو نخاع، والأعضاء، ومندوب هيئة الرياضة بعسير فهد حنتوم، و(30) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين الذين تنطبق عليهم الشروط وتسمح لهم بالحضور.

وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس النادي رحب خلالها بالحاضرين، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تعيشه الدولة في كافة المجالات ومن ضمنها الاهتمام بالشباب والرياضة، كما شكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وقفته الكريمة والأمر بسداد مديونية ناديي ضمك ونادي أبها، ورئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاهتمامه المباشر بتوفير حاجات منشأة النادي، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على الوقفه الصادقة مع أندية المنطقة.

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كما أعرب عن شكره لكافة العاملين بالنادي على الجهود الكبيرة التي قدموها خلال الموسم الماضي، ما أسفر عن صعود النادي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولرئيس أعضاء الشرف عبدالعزيز بن مشيط، ومحافظ محافظة خميس مشيط خالد بن مشيط، ولرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء الشرف، ولجمهور فارس الجنوب.

ثم عرض أمين عام النادي عبدالوهاب بن دخيل، التقرير الإداري خلال العام الماضي، فيما عرض أمين الصندوق عبدالله بن قزعه التقرير المالي بعد مراجعته والمصادقة عليه، بعد ذلك تحدث نائب الرئيس محمد بن ثابت، عن الدور المتكامل والمتناغم بين الجميع، ما نتج عنه نجاح وتحقيق طموح المنطقة برمتها.

يُذكر أن الجمعية العمومية أقرت الميزانية العامة المتوقعة للموسم القادم مع دعوة أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء الشرف لعقد اجتماع خلال الأيام القادمة.