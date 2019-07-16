شكرا لقرائتكم خبر عن الجهني رئيساً للأنصار لـ4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

فاز سالم بن مسند الجهني بسباق رئاسة نادي الأنصار لفترة انتخابية قوامها 4 سنوات، بعد أن حصد أغلبية الأصوات.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن سالم الجهني حصد 653 صوتاً للفوز بالرئاسة، وتضمنت قائمة سالم الجهني 9 أشخاص لعضوية مجلس الإدارة، حل فيها منيف الجهني نائباً للرئيس، في حين ضمت كلا من نايف الجهني وفيصل الجهني وحمدان الفزي وبخيت السناني وإبراهيم الجهني ومنور الحجوري وعمر الحجوري مرشحين للعضوية.

يذكر أن سالم الجهني سبق له العمل في النادي مديراً للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المنصرم.