شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: روقة وعماد فتحى إعارة لسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن موافقته الرسمية على انتقال الثنائى عماد فتحى ومحمد أشرف روقة لاعب الفريق الكروى الأول الى سموحة.
وقال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة المحور أنه وافق نهائيًا على انتقال اللاعبين على أن يكون هناك توقيع عقود ثلاثية مع اللاعبين عقب الانتهاء من تمديد تعاقدهم فى القلعة البيضاء لمواسم إضافية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه نادى الزمالك موافقته على رحيل رزاق سيسيه وأحمد رفعت على سبيل الاعارة للاتحاد السكندرى واسلام جمال بنظام البيع النهائى.
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