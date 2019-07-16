شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : عقد " كهربا " مع الزمالك سليم 100%... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن عقد محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الفريق الأبيض سليم 100 % وتم توثيقه فى الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الفترة الماضية ويتبقى له 3 سنوات أخرى .

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة أنه من المستحيل أن يقوم بتعديل عقد محمود " كهربا " بعد الامور الذى قام بيها خلال الموسم الماضى مع زملائه و الجهاز الفنى ثم الهروب الى تركيا .

وأشار مرتضى منصور أن يتم التكتم على بعض الامور الذى قام بيها اللاعب محمود كهربا خلال هذة الايام وينتظر تقديم أعتذار رسمى لجمهور فريق الزمالك ثم الجهاز الجهاز الفنى الحالى لعودته مره أخرى ثم يتم التفكير فى الجلوس معه .