شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الأهلى مش مستحمل صفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، على أنباء التعاقد مع صفقة جديدة للقلعة الحمراء بسبب غيابه عن جلقة برنامج وكتابة اليوم الإثنين. قال القيعى فى تصريحات لـ "الخليج 365:" فرقة النادى الأهلى مش مستحملة صفقات وسيكون التدعيم فى أضيق الحدود". وكشف القيعى أن غيابه عن حلقة برنامج ملك وكتابة بسبب ظروف خاصة به.

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