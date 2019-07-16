شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : اتخدنا خطوات مهمة فى صفقة ضم عواد من الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه اتخذ خطوات مهمة فى صفقة ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى. أضاف مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" اتخذنا خطوات مهمة مع محمد عواد ومع رئيس النادى لضم الحارس". تابع رئيس الزمالك :" جمهور الاسماعيلى محترم وما يحدث من قلة لن يهز العلاقة بين الناديين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : اتخدنا خطوات مهمة فى صفقة ضم عواد من الإسماعيلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.