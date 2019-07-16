شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر صرف نظر الأهلي عن التعاقد مع طاهر محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365" السبب الحقيقي وراء التراجع عن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد مسئولو المقاولون العرب ان وكيل طاهر محمد طاهر الإنجليزي اشترط علي الأهلي وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل لأوربا في الشتاء القادم حال تلقيه عرض هناك.

وأضاف مسئولو المقاولون ان هذا الشرط لاقى رفضا لدى ادارة الأهلي، والتي قررت التراجع عن ضم اللاعب بشكل نهائي.