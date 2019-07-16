شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: جلسة مع بيراميدز الخميس المقبل لحسم بعض الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن هناك جلسة ستجمعه بمسئولى نادى بيراميدز الخميس المقبل لحسم بعض الصفقات. أضاف منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور، :" خالد جلال المدير الفنى سيحدد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم عقب انتهاء مباريات الدورى". تابع رئيس الزمالك إن الفريق الأبيض قادر قادر على حسم 4 بطوللات فى 8 مباريات.

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