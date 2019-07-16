شكرا لقرائتكم حسام حسن يوافق على رحيل محمد حمدى زكى عن سموحه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام حسن المدير الفنى لسموحه الموافقة على رحيل محمد حمدى زكى مهاجم الفريق بناء على رؤية الجهاز الفنى الذى رفض الإستعانة باللاعب خلال المباريات التى قادها العميد مع الفريق السكندرى فى الموسم الحالى .

Advertisements

كان حمدى زكى قد طلب من فرج عامر رئيس سموحه الموافقة له على الرحيل عن النادى بنهاية الموسم الجارى ، إلا أن الأخير تحفظ على فكرة الرحيل المجانى وطلب من اللاعب إحضار عرض رسمى لمناقشته بشكل جدى .

كان حسام حسن قد طلب من جهازه الإدارى مخاطبة جميع اللاعبين لعودتهم للتدريبات بما فيهم الذين سيتم الإستغناء عنهم خلال الأيام المقبلة باستثناء محمد حمدى زكى الذى طالبه بمد فترة الراحة أسبوعا أخر وهو ما يؤكد انتهاء العلاقة بين اللاعب والمدير الفنى .