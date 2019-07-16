شكرا لقرائتكم تعرف على موعد موصول بن شرقى للقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد وصول اللاعب الشهير أشرف شرقى نجم فريق الهلال السعودى للقاهرة لتقديمه الى الاعلام. وتعاقد الزمالك مع أشرف بن شرقى لمدة 3 سنوات وفقا لما أكده مرتضى منصور رئيس النادى خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور. وأكد مرتضى منصور أن اشرف بن شرقى سيصل القاهرة الأربعاء المقبل فى مؤتمر صحفى رسمى، مؤكدًا أنه واحد من أفضل اللاعبين فى القارة السمراء ونجم من نجوم الكرة المغربية.

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