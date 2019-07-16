شكرا لقرائتكم بعد انتهاء إعارتة بالجونة.. المقاولون يترقب موقف أحمد ياسر ريان للتعاقد معه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المقاولون العرب الموقف النهائى لأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار للجونة فى الموسم الحالى من أجل الدخول فى مفاوضات مع إدارة ناديه من أجل التعاقد معه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى .
كان احمد ياسر ريان قد أعير خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية إلى الجونة لمدة 6 أشهر ونجح فى إظهار إمكانياته الفنية والبدنية الأمر الذى جعل العديد من أندية الدورى تدخل فى مفاوضات مع مسئولى الأهلى من أجل الإستعانة بخدماته .
ويحاول المقاولون العرب فى الوقت الحالى التعاقد مع مهاجم محلى بعد رحيل هداف الفريق أحمد على إلى بيراميدز بعد تسديده للشرط الجزائى .
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