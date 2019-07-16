شكرا لقرائتكم الزمالك يتعاقد رسميا مع أشرف بن شرقى 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادى الزمالك إن أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى وقع للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" حصلنا على خدمات أشرف بن شرقى لمدة 3 مواسم". تابع رئيس الزمالك إن المفاوضات ما زالت جارية فى الوقت الحالى لحسم موقف حميد أحداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتعاقد رسميا مع أشرف بن شرقى 3 مواسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.