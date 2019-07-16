شكرا لقرائتكم رامى صبرى: "قولتها قبل كدة وبكررها لن ألعب للأهرام أبدا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر رامى صبرى لاعب انبى على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على خبر انتقاله الى نادى بيراميدز فى الانتقالات الصيفية. وعلق رامى صبرى على خبر توقيعه لنادى بيراميدز قائلا : موقعتش للأهرام وكل هذه الاخبار اكاذيب غرضها تشوية صورتى امام الناس.. قولتها قبل كدة بكررها لن العب للاهرام ابدا .. حسبى الله ونعم الوكيل

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